La noche del sábado el cohete chino Long March 5B hizo su reingreso a la atmósfera terrestre y los restos de la nave que no se calcinaron cayeron finalmente en el Océano Índico.

"Los restos del cohete portador chino Long March-5B volvieron a entrar en la atmósfera de la Tierra a las 10:24 horas de Beijing el domingo (22:24 horas del sábado en Chile), con la mayoría de los escombros ardiendo", dijo la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, según reportó CGNT.

"Los restos restantes cayeron al Océano Índico, en un lugar cercano a los 72,47 grados de longitud este, 2,65 grados de latitud norte", dijo la oficina.

La caída del cohete en el océano se corresponde con las previsiones de los expertos, quienes decían que existía gran probabilidad que los restos de la nave cayeran en el mar, ya que la Tierra está formada en un 70% por agua.

A pesar de esto, existía gran preocupación a nivel mundial, ya que la vuelta descontrolada del objeto dejaba una pequeña probabilidad de que impactara en zonas pobladas.

Durante su reingreso a la Tierra diversos usuarios de redes sociales alrededor del mundo pudieron captar imágenes del cohete chino, el que según se puede apreciar en los registros, dejó una estela en el cielo o se vio simplemente como un pequeño punto de luz.

Chinese Rocket while crossing the sky from the Al-Jawf region in northern Saudi Arabia #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/9uouJF6Sbo

@AerospaceCorp i think i just saw the #LongMarch5B right now (south of Brazil)

Curitiba - PR

30 minutes ago pic.twitter.com/jVo9pyKa5y