Podrías evitar la diabetes: Estos son 3 tipos de alimentos que están forzando tu páncreas

El páncreas no es uno de los órganos de los que más se habla, pero no por eso es menos importante. Es parte fundamental de la digestión y juega un rol valioso para evitar enfermedades, ya que este es el responsable de liberar insulina y glucagón, ambas hormonas responsables de procesar el azúcar en la sangre. Si el cuerpo no logra producir suficiente insulina, la glucosa se acumula, derivando en diabetes.

Es por esto que mantener hábitos saludables te ayudarán a tener un páncreas sano. Mantenerte bien hidratado, no fumar, consumir una gran cantidad de frutas y verduras (especialmente crucíferos, como el brócoli o coliflor) podría ser una gran estrategia.

Pero, además, hay ciertas comidas que deberías evitar si es que te quieres cuidar:

Altos en grasas

Comidas altas en grasas, como la mayonesa, ciertos cortes de carne, frituras, productos lácteos y procesados como longanizas y salchichas no le hacen ningún favor a tu páncreas.

Es que además de liberar hormonas, este órgano produce ciertas enzimas que derivan en la digestión. Mientras más grasoso sea el alimento, más difícil será de digerir.

Además, tu corazón sufrirá, porque está comprobado que todas estas comidas aumentan las probabilidades de padecer una enfermedad cardiaca.

Alcohol

Por su puesto que el alcohol es una de las peores bebidas para el organismo, y pueden contribuir a una serie de problemas para la salud, especialmente si se toma en exceso.

Para el páncreas, el alcohol causa que se liberen sustancias tóxicas que pueden derivar en pancreatitis, inflamación del órgano o de los vasos sanguíneos aledaños.

Harina blanca

En esta categoría, en realidad, entran todos los carbohidratos refinados, por lo que es necesario incluir el arroz blanco, cereales azucarados, cualquier forma de pasta tradicional, productos horneados y endulzados con mucha fructosa, como el jarabe de maíz.

Este tipo de comidas no entregan mucho aporte nutricional, son más que nada deliciosos, pero poco provechosos. Es que en el proceso al que son sometidos, pierden fibra y nutrientes esenciales.

El problema de este tipo de carbohidratos para el páncreas, es que obligan al órgano a liberar grandes cantidades de insulina al poco rato de que los comiste. Además, pueden aumentar los triglicéridos, lo que es un factor de riesgo para desarrollar pancreatitis.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable

Todo sobre Salud