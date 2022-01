Estos son 7 alimentos que pueden ayudar a prevenir el Alzheimer

El Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se "encoja" y que las neuronas cerebrales mueran. Esta enfermedad es la principal causa de la demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

Si bien esto no puede prevenirse, de acuerdo con el sitio de Mayo Clinic, mantener una vida sana haciendo ejercicio, sin fumar, manteniendo el sistema cardiovascular saludable y una balanceada alimentación, podría ayudar a atrasar el desarrollo de la enfermedad.

7 alimentos que previenen el riesgo de Alzheimer

Estos son 7 alimentos que podrían ayudar a prevenir el desarrollo del Alzheimer:

Naranjas

De acuerdo con Elena Ibáñez, química española y profesora de investigación del Instituto de Ciencias de la Alimentación en Madrid, aprovechando todo lo que nos entregan los alimentos, en el caso de la naranja, el jugo, las membranas y las semillas cuentan con un alto nivel de efectos neuroprotectores que retrasan los procesos neurodegenerativos propios de enfermedades como el Alzheimer.

Manzana verde

Chang Lee, profesor de Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Cornell, explica que el consumo de este tipo específico de manzana ayuda en el proceso de regeneración de células en el organismo, además sus propiedades y sustancias bioactiva ayudan de forma considerable en la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Pescados azules

Al ser ricos en ácidos grasos omega 3, se convertirán en una fuente de grasas buenas para el cuerpo, por lo que disminuyen posibles problemas cardiovasculares. Entre los mejores pescados para consumir están el atún, la caballa, el salmón, el boquerón, la trucha, y otros.

Aceite de oliva

El aceite de oliva representa una buena forma de eliminar el colesterol malo (LDL) y aumentar los niveles del colesterol bueno (HDL), además ayuda a proteger las neuronas, la memoria y contribuye a reducir la inflamación del cerebro. Además, los compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva virgen extra, pueden frenar las reacciones metabólicas que llevan a la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Cúrcuma

Esta planta, utilizada normalmente como especia, se convierte en el componente idóneo para prevenir la formación de las placas, que impiden la correcta comunicación de las células nerviosas del cerebro. Incluso, la cúrcuma contiene propiedades antiinflamatorias, anticitotóxicas y neurorestauradoras que ayudan a prevenir la enfermedad.

Café

Según el Estudio Australiano de Imágenes, Biomarcadores y Estilo de Vida sobre el Envejecimiento, realizado por investigadores de la Universidad Edith Cowan (ECU), se afirmó que aquellas personas que suelen beber más café, reciben ayuda en la función ejecutiva del cerebro, que incluye la planificación, el autocontrol y la atención, además de que el café ralentiza la acumulación de una proteína clave en el desarrollo de la enfermedad.

Vitaminas

Una dieta rica en vitamina B12 (la que contienen las carnes rojas), C (encontrada en los cítricos), D (posible de encontrar en los pescados) y E (que se encuentra en los frutos secos), se convierte en un buen aliado frente al Alzheimer. No obstante, no deberán consumirse suplementos sin recomendación médica, ya que tanto la falta como el exceso de vitaminas pueden ser perjudiciales.

