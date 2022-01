Son casi 2 mil: Esta es la función que cumplen los satélites Starlink en el espacio

La noche de este jueves, personas de diferentes ciudades de Chile reportaron el avistamiento de Objetos Voladores No Identificados. Para el pesar de muchos, no se trató de la llegada de formas de vida extraterrestre, sino que de satélites.

Específicamente, eran algunos de los 1.800 satélites Starlink de la empresa SpaceX, de la que Elon Musk es el fundador y CEO. Desde el primer lanzamiento de estas máquinas, en 2018, que los supuestos avistamientos de OVNIS han aumentado considerablemente.

