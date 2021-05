El empresario fundador de SpaceX es uno de los principales propulsores de la exploración espacial. De hecho, actualmente la Estación Espacial Internacional está habitada solo por 2 equipos de la empresa privada. Pero durante las últimas dos décadas ha dejado clara su intención de, algún día, habitar Marte.

Recientemente, Elon Musk en una entrevista con Peter Diamandis, fundador de la Fundación XPrize, el CEO de SpaceX comentó sobre los peligros asociados a sus aspiraciones colonizadoras interplanetarias. Musk advierte que en el proceso “Probablemente mucha gente morirá (?) Es incómodo, un viaje largo y puede que no regreses con vida”.

La trágica predicción de Musk está basada en los antecedentes de la carrera espacial. Durante las pruebas en la Tierra de la del programa Apolo, en 1960, 3 astronautas murieron. Y en los 80, durante las pruebas del Transbordador Espacial, 14 astronautas fallecieron en las tragedias del Columbia y Challenger.

Ante la muy probable posibilidad de que varios astronautas y científicos mueran en el proceso, Elon Musk ya comentó que el programa “no obligará a ir a nadie”.

Solo voluntarios, esa es la premisa, la misma con la que Ernest Shakelton buscó a su tripulación en Europa antes de partir a la Antártica. “Se buscan voluntarios para un viaje peligroso, frío glacial, largos meses de oscuridad, peligro constante”, rezaba el anuncio en el diario inglés, lo que podría ser muy similar a las condiciones de un viaje espacial a Marte.

