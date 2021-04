La NASA confirmó que durante el acoplamiento de la sonda del equipo Dragon 2 con la Estación Espacial Internacional, estuvieron a punto de chocar con un objeto volador no identificado (OVNI).

Cuando la nave de SpaceX se acercaba a la Estación Espacial Internacional, desde la Tierra, Sarah Gilles de SpaceX les informaba de una posible colisión con un objeto no identificado: “Para su información, hemos identificado una posible conjunción de última hora con una distancia de falla bastante cercana al Dragón”.

“Por lo mismo, necesitamos que se coloquen sus trajes y se aseguren en sus asientos”, agregó Gilles. La advertencia había llegado muy tarde, no había tiempo para realizar maniobras de evasión, por lo que los astronautas se debían colocar los trajes presurizados por si la colisión generaba daños mayores a la nave.

El objeto se rastreó bajo la categoría de no identificado y generó momentos tensos para el equipo. 10 minutos más tarde de la primera orden, la piloto especialista Megan McArthur informó a la Tierra que dos integrantes del equipo ya estaban listos y asegurados, mientras que los otros dos se estaban colocando los trajes.

Afortunadamente, los astronautas salieron ilesos, pero estuvo cerca. 7 horas después del despegue, el Pentágono notificó a la NASA que el OVNI estuvo a solo 45 metros de la nave, lo que, en medidas de la Tierra puede ser considerado como lejos, pero para la expedición podría haber sido un peligro.

Finalmente la NASA y los diferentes organismos espaciales informaron que la alarma fue falsa y la vocera de la organización espacial, Kelly Humphries, confirmó que “no hubo un real peligro para el equipo o la nave”.

Revisa el video que captó el momento en que el OVNI se cruzó con la nave que transportaba al equipo Dragon 2:

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u