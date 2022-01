¿Cuáles son los riesgos? Cohete ruso defectuoso ingresó descontroladamente a la atmósfera de la Tierra

El Comando Espacial de Estados Unidos confirmó que este 5 de enero, aproximadamente a las 18:08 (hora chilena), ingresaron a la atmósfera terrestre los restos del cohete ruso Persei.

En un punto vacío del Océano Pacífico, cercano a la Polinesia Francesa, cayeron los restos de la nave que no pudo superar los 9 días de vuelo.

#18SPCS has confirmed the reentry of the IPM 3/PERSEY (#50505, 2021-133A) at 13:08 PDT on 5 Jan, 2022, over the Pacific Ocean. #spaceflightsafety

Fue lanzado por la Agencia Espacial Rusa el 27 de diciembre y tuvo problemas desde un comienzo. Finalmente, todo acabó cuando, presuntamente, no se pudo reiniciar el segundo motor, el que debía lanzarlo a un punto más alto para su estacionamiento orbital.

Persei, en sí, era una gran pieza de basura espacial. El cohete completo, al momento de despegar, pesaba cerca de 19,5 toneladas métricas. Una vez que se libera del combustible y los propulsores, su tamaño y peso disminuye.

Anatoly Zak, periodista de russianspaceweb.com, calcula que el pedazo de cohete que ingresó al planeta habría sido aproximadamente 3.2 toneladas más liviano, por el combustible ya utilizado.

Angara's ill-fated Persei space tug to fall back to Earth tomorrow (yes, this is how it looks, seriously!) Its ~18 tons of propellants were likely drained, so around 3.5 tons of metal remain to plunge through the atmosphere. UPDATES in the morning: https://t.co/ELAHwqYs7F pic.twitter.com/uJxP192O11