No solo es el coronavirus: Estas son 3 enfermedades de las que te debes cuidar en el verano

Este año pareciera que no habrá mayores restricciones durante la época de verano debido a la pandemia de coronavirus, por lo que se podrá salir de vacaciones más tranquilo.

Si ya tienes tus vacaciones planeadas, debes tener considerados los cuidados contra el coronavirus que se deben mantener. Pero en temporada de verano existen otras enfermedades recurrentes de las que deberías estar atento y prevenir.

Según el Ministerio de Salud, año a año en esta temporada podemos ver casos de hanta virus, picadura de la fragata portuguesa y enfermedades estomacales.

Infecciones estomacales

Los malestares estomacales, como el contagio con virus o bacterias, producen vómitos y diarrea.

Para evitar estas enfermedades se debe consumir solo agua potable y, en caso de no tenerla, deberías hervirla al menos por un minuto antes de consumirla. Prefiere locales establecidos, evita la contaminación cruzada y no comas lácteos que no hayan estado en cadena de frío.

Fragata portuguesa

Esta especie de medusa o carabela portuguesa, es un animal marítimo con tentáculos que pueden llegar a medir hasta 10 metros.

Las picaduras rara vez son mortales, pero pueden generar graves reacciones alérgicas. Según el Minsal, podrías tener un dolor intenso, como de quemadura y enrojecimiento. Se debe lavar inmediatamente con agua de mar y retirar cualquier resto de tentáculos.

En estos casos no deberías aplicar vinagre, agua dulce y evitar rascar la piel con uñas, arena o telas.

Hanta virus

Este virus se puede contraer por el contacto con los excrementos de ratones contagiados. Los casos suelen aparecer en zonas rurales o de camping.

Para poder evitarlo, se recomienda ventilar lugares que hayan pasado mucho tiempo encerrados, por al menos 30 minutos; desinfectar superficies y suelo con cloro diluido, mantener el orden y la limpieza.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

