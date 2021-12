Antes de que el mundo conociera a Brownie, el perro de la familia Boric Font, como el "primer perro de la República de Chile", en el país hubo otros canes pertenecientes a presidentes que fueron altamente conocidos.

Uno de los primeros perros en llegar a sentarse a un lado del sillón presidencial fue Ulk, el Gran Danés que acompañó a Arturo Alessandri Palma durante su segundo periodo de gobierno entre 1932 y 1938.

El gran can era el favorito de Alessandri, por eso cuando murió en 1942 su cuerpo fue embalsamado y, hasta hoy, es expuesto en el Museo Histórico Nacional.

Me gustan los perros y por eso vamos con un hilo de perritos presidenciales, porque Brownie no es el primer perro de la nación en la historia y probablemente, tampoco será el último. El primero es el más famoso: Ulk y el presidente Arturo Alessandri. Un precioso gran danés.

El amor por los perros lo traspasó a su hijo, Jorge Alessandri Rodríguez, quién al momento de llegar a la presidencia en 1958, lo hizo acompalado por un bóxer llamado Zar.

En tanto, uno de los perros presidenciales más desconocidos fue Chagual, el fiel pastor alemán que acompañó a Salvador Allende durante el período que duró su mandato.

En los últimos años, finalmente, conocimos a Laika y Rosita, las cocker spaniel y golden que acompañaron a la primera mujer Presidenta en el país, Michelle Bachelet.

Un mandatario conocido por su amor a los perros es el ruso Vladimir Putin. Su preferencia por los amigos peludos de cuatro patas ha llevado a otros dirigentes a regalarle perros durante sus reuniones.

Uno de los momentos más recordados, fue cuando Putin recibió tiernamente al cachorrito que el presidente de Turkmenistán le presentó como regalo de cumpleaños atrasado.

En Estados Unidos, los jefes de Estado también han acostumbrado tener sus mascotas. Quizás uno de los más recordados fue Bo, el perro de la familia Obama. Este perro de agua portugués, fue adquirido porque son considerados hipoalergénico, ya que Malia, una de las hijas del presidente, es alérgica a los canes.

#OTD Dec 21, 2011: President Barack Obama shops for a dog toy with his dog Bo at a Petsmart in Alexandria, VA.

Photo by Kevin Dietsch-Pool/Getty Images#History pic.twitter.com/1kd9qZuCP1