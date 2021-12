El cine estaba equivocado: Destruir un asteroide con un misil nuclear es la peor idea

La esperada comedia satírica "No mires hacia arriba" plantea un escenario que los astrónomos llevan esperando por años: la amenaza de la destrucción del planeta por un asteroide. En el filme plantean como una opción lanzar un misil nuclear para eliminarlo, pero, claramente, esta sería la peor idea.

Es que ante una emergencia planetaria esta sería la peor de las acciones, según los expertos, porque podría generar aún más problemas para nuestra seguridad, ya que cualquier fragmento del asteroide podría impactar el planeta sin que ninguna agencia espacial se entere.

Por esto, la NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan en diferentes programas de protección planetaria.

La NASA ha lanzado una misión espacial que busca impactar una nave contra un asteroide. La misión que lleva el nombre de DART, está en camino a colisionar a un sistema de asteroides dobles.

The acronym DART stands for Double Asteroid Redirection Test. The mission targets the binary asteroid system Didymos and Dimorphos, and the main probe will hit the smaller of the two in order to test our ability to divert its trajectory. pic.twitter.com/J221zUhHbd