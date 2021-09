Conjunción solar en Marte provocará complicado apagón de aparatos de la NASA

El próximo 2 de octubre, Marte alcanzará su conjunción solar y esto traerá consecuencias para todas las agencias terrestres encargadas de la investigación espacial.

Específicamente, la NASA anunció que este evento provocará un apagón de comunicaciones entre el 2 y el 14 de octubre, días en los que Marte estará a dos grados del Sol.

Si bien el evento debería interferir las comunicaciones de las misiones de Europa, India y China en el "planeta rojo", las agencias de estos países no han informado qué ocurrirá con sus equipos durante este período.

Cada dos años la órbita de Marte alcanza la conjunción solar. Este es el punto en que el planeta se ubica al lado contrario del Sol, visto desde la Tierra.

Como Marte estará al otro lado del Sol, el astro interferirá con las comunicaciones porque su corona o la capa externa de su atmósfera podría dañar la información en el camino.

"Eso podría corromper los comandos y resultar en un comportamiento inesperado de nuestros exploradores del espacio profundo", explicaron desde la agencia en su sitio oficial.

Las imágenes, datos e información que los científicos en la Tierra reciben constantemente, dejarán de llegar. Es que durante el apagón no se intentará enviar ni recibir ningún tipo de señal a los cinco vehículos que trabajan en la superficie.

Cómo no se sabe qué información se perderá en el camino, el equipo del Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA dejará ciertas tareas para que cada vehículo pueda funcionar tranquilamente en piloto automático.

El rover Persevarance, que aterrizó en febrero de este año, pasará los días analizando el clima. El rover Curiosity también analizará el clima y la radiación, mientras que el lander InSight solo mantendrá su sismómetro funcionando para así seguir buscando más terremotos marcianos.

I’m parked in a sweet spot between dunes and a rock outcrop, ready for a 2-week solar conjunction, when the Sun blocks signals to and from Mars. During the lull, I’ll tackle jobs I can do on my own, like watching for dust devils and taking in the weather.https://t.co/f6M1Vz2Q5h pic.twitter.com/70xSLczS9Q