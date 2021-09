Terremotos en Marte: Nasa registra movimientos telúricos de gran magnitud en el planeta rojo

Mientras en Chile se celebraban las fiestas patrias, el InSight lander de la NASA cumplió los 1.000 días marcianos en la superficie del planeta y registró dos de los terremotos más fuertes de los que se han registrado en el planeta Marte.

Se estima que el simso, que ocurrió el 18 de septiembre de la Tierra, sacudió al planeta con una magnitud de 4,2 grados durante una hora y media.

1,000 sols (days) on Mars today – some eventful, and others quite peaceful – as I listen closely to the heartbeat of Mars. And with the seasons changing, I’m starting to see a little more sunlight and power. Sending warm vibes to you, wherever you are. ☀️ pic.twitter.com/h9cpoERz8J

En agosto de este año se supo de dos fenómenos más, con magnitudes similares, los que superaron por primera vez el récord de magnitud conocido que ocurrió en 2019, con un terremoto de 3,7 grados.

Medir la actividad sísmica del planeta es parte de las tareas que el InSight tiene en el planeta. Se espera, de esta forma, poder obtener más información sobre el núcleo, manto y corteza del planeta.

Si bien, la misión ya sobrepasó en dos años lo que se esperaba que fuera su duración, el sismómetro del equipo estuvo a punto de quedar apagado durante el importante evento sísmico.

Es que durante este año, se había registrado la presencia de polvo en los paneles solares de la nave. Estos funcionan como su la principal fuente de energía del equipo de investigación y son más necesarios que nunca, ya que Marte está en el punto más lejano al Sol de su órbita.

Pero con un poco de ingenio, los científicos lo solucionaron. Con la excavadora de la nave colocaron tierra en la superficie a un lado del panel solar afectado. Gracias a los vientos en el planeta, las pequeñas partículas de tierra ayudaron a remover gran parte del polvo estacionado.

It’s out there, but it works! Dumping dirt on myself recently helped clean my solar panel, so I’ve tried it a second time, for a further ~2% boost in power per day. Every bit helps, so I’ll try it again soon.



More on this odd technique: https://t.co/v2l5foSqsl pic.twitter.com/3l8tOJMPTj