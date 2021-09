Cáncer de páncreas: Así se manifiesta la enfermedad que le quitó la vida a actor de "Sex and The City"

El cáncer de páncreas es la causa de muerte de Willie Garson, el querido actor de "Sex and The City", quien falleció el martes 21 de septiembre, tras mantener en secreto el tratamiento que seguía desde hace varios años.

La noticia de la muerte de la estrella de HBO, a los 57 años, generó múltiples reacciones. La más emotiva, la de su hijo adoptivo Nathen Garson, quien compartió unas sentidas palabras en sus redes sociales.

"Te amo tanto papá. Descansa en paz, y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que te embarques en tu propia aventura. Siempre estarás conmigo", escribió el joven.

Síntomas del cáncer de páncreas

De acuerdo a lo que suscribe el obituario, publicado por The New York Times, Willie Garson batalló en secreto contra el cáncer de páncreas, mientras se mantuvo trabajando en el reboot de "Sex and The City", llamado "And Just Like That...".

Esta enfermedad inicia en el páncreas, que es un órgano de la zona abdominal y cuya función es la de ayudar a la digestión mientras produce hormonas que controlan la glucosa sanguínea.

La organización MayoClinic destaca que sus síntomas no suelen presentarse hasta etapas avanzadas. Los más reconocibles son:

Dolor abdominal que se irradia hacia la espalda

Pérdida de apetito o pérdida de peso involuntaria

Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)

Heces de color claro

Orina de color oscuro

Picazón en la piel

Diagnóstico reciente de diabetes o diabetes existente que se vuelve más difícil de controlar

Coágulos sanguíneos

Fatiga

Aunque no está claran las causas de su aparición, los riegos aumentan en fumadores y por mutaciones genéticas heredades, detalla el portal médico. El tratamiento se basa en quimioterapias, radioterapias y cirugía.

Así lo despidió Sarah Jessica Parker

Uno de los personajes más emblemáticos de Willie Garson fue Stanford Blatch, uno de los roles de personas homosexuales más recordados de la pantalla chica. Allí compartió escena con Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie Bradshaw.

Tras varios días sin una declaración oficial, finalmente la actriz utilizó su Instagram para despedir a su amigo de la pantalla y de la vida real. "Ha sido insoportable. A veces el silencio es una declaración. De la gravedad. La angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años", escribió este viernes 24 de septiembre conmocionada, reseña Fox News.

"Una amistad real que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida, verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, una devoción mutua a la paternidad", destacó.

"Willie. Extrañaré todo sobre ti", declaró Sarah Jessica Parker, quien calificó su partida "como un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos".

