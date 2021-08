El cantante Drake confiesa que sufrió caída del cabello por el coronavirus: Esto dicen los expertos

Las secuelas tradicionales de Covid-19 parecen ir más allá en algunas casos. Según el rapero canadiense Drake sufrió caída del cabello después de haber contraído coronavirus.

El cantante utilizó las plataformas digitales para revelar que había dado positivo para el virus, aunque no precisa en qué momento y que ello le había causado efectos secundarios.

La conversación resultó del comentario de un seguidor, quien señalaba que el corazón que el músico tiene grabado en su cabello estaba “estresado”, pues no se veía completamente.

"Tuve Covid y esa mierda se volvió extraña, tuve que empezar de nuevo", escribió Drake junto a un emoji de llanto y sonrisa. "Está volviendo, no te disgustes", añadió en referencia a su caída del cabello.

El médico Campo Elías Páez dijo al diario El Tiempo que inicialmente este fenómeno se asoció con el estrés, pero muchos pacientes experimentan fuertes cuadros del también llamado efluvio telógeno de 30 a 90 días después de haberse contagiado con el virus.

“Esto tiene un origen multifactorial; pueden estar asociados el estrés intenso de los cuadros severos y posibles efectos directos del propio coronavirus”, explica César Burgos, expresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología.

Drake no es el único artista que ha sufrido los embates de la caída del cabello tras contagiarse de Covid-19. Alyssa Milano compartió un video en Twitter donde se notaba como su pelo salía a mechones mientras ella lo peinaba. “Pensé en mostrarte lo que Covid-19 le hace a tu cabello. Por favor, tómese esto en serio", escribió la actriz durante 2020.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV