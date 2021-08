Esclerosis múltiple: Estos son los síntomas de la enfermedad que sufre la actriz Christina Applegate

La actriz Christina Applegate fue diagnosticada con la enfermedad de la esclerosis múltiple (EM) hace unos meses, pero recientemente lo hizo público a través de sus plataformas digitales.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.