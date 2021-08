Actriz de "Casado con hijos" reconoce que padece esclerosis múltiple

La reconocida actriz de Hollywood, Christina Applegate (49), recordada por su papel de Kelly Bundy en la serie "Matrimonio con hijos", informó a través de sus redes sociales que padece de esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y el sistema nervioso central.

"Hola, amigos. Hace unos meses fui diagnosticada de EM (esclerosis múltiple). Ha sido un viaje extraño, pero he sido apoyada por personas que sé tienen esta misma condición. Es camino duro, pero como todos sabemos, el camino sigue, a menos que un estúpido lo bloquee", señaló Applegate en su cuenta de Twitter.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.