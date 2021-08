Descubren cometa que podría ser visto a simple vista: Revisa cuándo se acercará a la Tierra

El 26 de julio de 2021 el telescopio Pan-STARRS 1, ubicado en el observatorio de Haleakala en Hawái, detectó por primera vez al cometa C/2021 O3.

Con los instrumentos apuntando a la constelación de Pegaso, se observó un bólido con un brillo de magnitud aparente de 20. Por las primeras mediciones, se trata de una roca relativamente pequeña y que carece de cola, como la conocemos de otros cometas, como el Halley.

C/2021 O3 se encuentra a 4,3 unidades astronómicas del Sol, un poco más de 4 veces la distancia entre la Tierra y la estrella, y su luminosidad es muy tenue como para que sea observado desde la superficie.

Por el momento, la roca espacial tiene una órbita parabólica, por lo que se cree que tiene justo la velocidad suficiente que le permitiría escapar de la fuerza de gravedad que ejerce el Sol. Esto significa que existe la posibilidad de que una vez que se acerque a la estrella, se desvíe hacia otros sectores de la Vía Láctea y no lo volvamos a ver.

Según los cálculos que se manejan, el C/2021 O3 llegará al centro del Sistema Solar durante el 2022. De hecho, se cree que el perihelio, o sea el punto de su órbita más cercano al sol se alcanzaría entre el 20 y 21 de abril del próximo año.

Hello. New comet discovery on the board this AM - C/2021 O3 PanSTARRS: https://t.co/CnOn1RipMl - Could be a decent one next year, reaches perihelion 0.284 AU from the Sun on April 20th, 2022. pic.twitter.com/VHomwfdP8Q