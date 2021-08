¿No estás seguro de terminar? Estos son los 4 signos de que tu relación no perdurará

Dicen que el mejor momento de una relación ocurre durante la primera etapa. Referida muchas veces como "luna de miel". Algunos lo describen como un periodo de felicidad máxima en el que se sienten como si estuvieran flotando en el aire.

Si el cambio entre el periodo más dulce y la normalidad es muy grande, puede que comiences a cuestionar tus sentimientos.

Si es que no estás seguro de que tu pareja esté en la misma página que tú, revisa cuáles son los cuatro signos de que su relación está destinada a continuar, según el doctor en psicología Jeffrey Bernstein.

Su relación no tiene conflictos

Sí, hay que tener conflictos, pero no necesariamente batallas campales, porque claramente las discusiones incesantes tampoco son señal de una relación saludable.

Pero con conflicto se refiere a que inevitablemente las personas tendrán enfrentamientos de opinión si es que comparten sus ideas, creencias y dan a conocer sus necesidades individuales. Existe un punto medio -aproximado- en el que ocurren las cosas buenas.

Al evitar cualquier tipo de conflicto estás, sutilmente, dando a entender que en realidad no hay mucho interés de conocer con quién estás, ni de querer aprender a lidiar con la persona sus intereses y diferencias.

Prefieres pasar más tiempo con tus amigos y familia

El desinterés en una de las primeras y más potentes señales. Si es que al momento de hacer planes, prefieres compartir con otros, o si estás con tu pareja pensando en lo que te estás perdiendo con otros, lo más probable es que ya no veas la compañía de tu pareja como algo que disfrutes.

Puede ser porque no son compatibles, no estás acostumbrado, por peleas constantes o ya no te sientes relajado con el otro. En resumen, ya no te sientes tan feliz y por eso prefieres pasar tiempo con otros.

Sientes que se critican constantemente

Si bien nadie es perfecto, no es necesario restregar los defectos o las cualidades que no nos gustan de otro constantemente. Pueden ser comentarios directos o puro sarcasmo, pero a nadie le gusta ser criticado todo el tiempo.

Por eso es necesario buscar formas positivas de entregar esta información de forma que no provoquen que el otro sienta que solo estás decepcionado de ellos. La idea es que mantengan cierto grado de atracción, apreciación y siempre respeto por el otro.

Falta apreciación

El no reconocer los esfuerzos del otro por la pareja o por el otro es una de las principales razones por las que una pareja puede buscar terapia psicológica. Es que si falta apreciación también puede faltar felicidad.

Si es que a tu relación le falta valorar las acciones que hacen entre ustedes, no llegarán muy lejos. Práctica en demostrar tu gratitud de forma inteligente y empática para que la armonía de la relación mejore.

