¿Puede afectar tu menstruación la vacuna contra el coronavirus?

La organización Our World in Data ("Nuestro Mundo en Datos") estima que cerca del 27,2% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto significa que más de 3,89 mil millones de dosis han sido administradas a nivel global.

Desde que comenzaron las campañas, las personas han reportado varios efectos secundarios de la inyección, algunos incluso provocaron la cancelación momentánea de los procesos. Pero hay unos que han sido menos visibilizados y estudiados, como los efectos en el ciclo menstrual.

Maes desde que me puse la vacuna contra el covid no me ha venido la menstruación. Sé que un embarazo no es porqué mi esposo está operado desde hace 4 años y tengo muy tranquila la conciencia. Estaba leyendo al respecto y de verdad hace falta medicina con perspectiva de género