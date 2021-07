Delta Acuáridas: Esta es la fecha en que podrás ver el fenómeno astronómico

Deltas Acuáridas es el nombre que lleva la lluvia de estrellas que cada año ocurre entre julio y agosto. Cualquier evento de esta categoría es especial para los astrónomos aficionados, porque iluminan el cielo sin necesidad de tener que buscarlas con instrumentos.

A diferencia de las Eta Acuáridas, estos meteoros provienen del cometa 96p-Machholz, que cada cinco años le da vueltas a nuestro Sol. En el recorrido de la órbita, el cometa va dejando restos de roca y hielo, los que cuando entran a nuestra atmósfera son visibles como estrellas fugaces o lluvia de meteoritos.

Los destellos se podrán ver desde la constelación de Acuario, este punto se conoce como el radiante y además es la razón por la que es llamado “acuáridas”.

Ganymedes was a Trojan prince who was carried off to Olympus by Zeus in the shape of an eagle to be cupbearer to the gods. Zeus later placed him in the stars and that’s what became the constellation Aquarius. In Latin, Aquarius means "water-carrier”.

#WorldWaterDay 🏺💦🌌 pic.twitter.com/iuU90px1kT