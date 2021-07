El síntoma característico del Covid-19 que desapareció con la variante Delta

Mientras que en Europa y sectores de Asia como Corea del Sur, sufren importantes alzas en la cantidad de casos de coronavirus diarios, en nuestro país van a la baja.

Aun así, las autoridades y expertos continúan con la cautela, ya que con la llegada de la variante Delta, las cosas han cambiado.

Los expertos dicen que esta mutación tiene el potencial de convertirse en el infectante prevalente en el mundo. Y es que solo en unos meses ya se ha secuenciado en 92 países; además, en el Reino Unido se estima que el 99% de las secuencias corresponden a esta mutación, mientras que en España ha incrementado a un 10,8% en una sola semana.

Con estas cifras se comienzan a confirmar los primeros números que indican que con esta mutación se puede registrar un aumento entre un 40 o 60% de transmisión, si es que se compara con la variante Alpha.

Desde los primeros meses de la pandemia que se estableció una lista de síntomas característicos de esta enfermedad.

De hecho, organismos de salud de varios países como los internacionales, continúan con la misma enumeración, siendo la fiebre, tos continúa y la pérdida de los síntomas los listados como los tres más importantes.

This image will help you identify the common symptom of COVID-19. #KingaCorona pic.twitter.com/QcG5PGQ3Yc