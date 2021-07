Carrera de millonarios al espacio: Branson y Bezos gastan una fortuna por ser los primeros

La carrera espacial, categoría multimillonarios, se vio agitada el jueves: el británico Richard Branson anunció que planea volar al espacio el 11 de julio a bordo de una nave de Virgin Galactic, con la esperanza de opacar a su rival Jeff Bezos, cuyo viaje espacial está programado para el julio 20.

La competencia es feroz entre ambos hombres, quienes posicionaron a sus empresas en el sector del turismo espacial, con vuelos suborbitales cortos.

A principios de junio, Jeff Bezos anunció que formaría parte de la tripulación del primer vuelo tripulado del cohete New Shepard, desarrollado por su empresa Blue Origin.

Ahora Branson se convertirá en el primer millonario en el espacio, luego de anunciar que estaría entre las cuatro personas a bordo de la nave espacial VSS Unity, que despegará el 11 de julio desde el estado de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

"Después de 16 años de investigación, ingeniería y pruebas, Virgin Galactic se encuentra a la vanguardia de una nueva industria espacial comercial, que debe abrir el espacio a la humanidad", comentó el millonario en un comunicado.

Guerra mediática

Por su parte, Jeff Bezos pegó fuerte este mismo jueves en los medios, al presentar a Wally Funk, de 82 años y pasajero "de honor" para el vuelo del 20 de julio.

El viaje llega con 60 años de retraso para Funk, quien fue una de las "Mercury 13", las primeras mujeres entrenadas por la NASA para volar al espacio entre 1960 y 1961, pero excluidas por razones de género.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Bezos con motivo del anuncio, Funk señaló que "dije que quería ser astronauta. Pero nadie quería llevarme. No pensé que alguna vez iría allí".

Funk, quien también fue la primera mujer inspectora de la agencia de aviación de Estados Unidos, la FAA, se convertirá en la persona de mayor edad en ir al espacio cuando viaje a bordo de la nave New Shepard junto con Bezos y su hermano Mark.

Irónicamente, Wally Funk también compró un boleto hace años para volar al espacio con Virgin Galactic.

Unos minutos en gravedad cero

Los aparatos desarrollados por Virgin Galactic y Blue Origin son muy diferentes, aunque el resultado para los pasajeros finalmente será más o menos el mismo: permanecer unos minutos en la ingravidez.

Virgin Galactic no utiliza un cohete clásico para lanzar su nave, con cuatro pasajeros, al espacio. La empresa usará un avión que llevará adosada la cápsula espacial, la que deja caer y esta enciende sus motores cuando alcanza los 80 km, para luego descender planeando.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021

En el caso de Blue Origin, se trata de un cohete más "clásico", que despegará verticalmente. La cápsula se separará a unos 75 km de altura, continuando su trayectoria hasta superar los 100 km de altitud, la línea Karman, que marca el inicio del espacio según la convención internacional.

Auction registration closes today at 5:00 p.m. EDT / 21:00 UTC for the very first seat on #NewShepard. The winning bidder will fly to space on July 20th with Jeff Bezos and his brother Mark. Visit https://t.co/7Y4The9OmR to register. pic.twitter.com/XP6nRhlOT8 — Blue Origin (@blueorigin) June 10, 2021

