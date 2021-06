Efectos adversos: Vacunas contra Covid-19 podrían aumentar problemas cardíacos en adolescentes

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por las iniciales en inglés) de Estados Unidos revisaron 323 casos de personas menores de 30 años que fueron diagnosticados con miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco y con pericarditis, que es la inflamación de la membrana que lo rodea.

Se trata de personas entre 12 y 29 años, en su mayoría hombres que recibieron la segunda dosis de vacunas con ARN mensajero, como las producidas por Moderna y Pfizer.

Para las más de 50 millones de dosis que se han aplicado en Estados Unidos, un poco más de 300 casos es una pequeña cantidad, pero aun así las autoridades planean actualizar los lineamientos de las vacunas e investigar las posibles causas.

La miocarditis en niños y adolescentes no es exclusiva de las vacunas, normalmente aparece en caso de infecciones virales. En Estados Unidos afecta a 0,8 cada 100 mil niños por año.

Ahora, "parecería que las vacunas ARN mensajero podrían ser un nuevo factor de miocarditis", comentó Matthew Oster, integrante de la fuerza de tareas de vacunas contra el Covid de los CDC.

Por la baja cantidad de casos, y porque aún sigue en investigación, no se planea dejar de inocular a niños y adolescentes.

"Actualmente, los beneficios superan claramente los riesgos de la vacuna contra el Covid en adolescentes y adultos jóvenes", dijeron científicos en la reunión.

CDC's advisory committee met today



They examined data assess the risk and benefits of vaccines in young adults



And concluded that the benefits of these vaccines far outweigh the risks they may pose



Here's the key slide for 18 to 24 year-olds pic.twitter.com/AUn4vxNKgD