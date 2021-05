Los problemas a la presión son recurrentes en nuestro país, probablemente todos conocemos a una persona con algún diagnóstico similar. De hecho, la hipertensión es considera como una enfermedad de base y durante la pandemia fue la comorbilidad más recurrente entre los pacientes hospitalizados por covid-19.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2016, se estima que en Chile un 27,6% de la población tiene hipertensión. Por lo que gran parte de la población, debería, controlar regularmente su presión.

Gracias al mercado y la tecnología, ya no es necesario ir al médico para poder tomarse la presión, existen aparatos digitales que facilitan el control. Y si no, aun así, se podría comprar tensiómetros análogos para estar informado.

Cómo se lee

La presión arterial es la fuerza con la que el corazón hace circular la sangre por las venas, y se mide por a través de dos parámetros: la presión sistólica y la diastólica. La sístole corresponde a la fuerza de cada latido, cada contracción del músculo del corazón. Mientras que la presión diastólica se puede medir inmediatamente cuando los ventrículos del corazón se relajan.

Para una persona sana, los valores de estas presiones deberían estar entre 120 mm Hg (sistólica o máxima) y 80 mm Hg (diastólica o mínima). Pero en las personas con hipertensión, los valores cambian dependiendo de la hora del día en que se tomen, pero en promedio se encuentran entre mayor o igual a 130 mm Hg (sistólica) y mayo o igual a 80 mm Hg (diastólica).

Tabla de monitoreo de presión arterial publicado por la Sociedad Chilena de Hipertensión

En los aparatos digitales, cada una de las presiones se pueden ver en la pantalla y normalmente tienen el nombre de cada tipo de presión, pero por lo general, se ve en este orden: Sistólica, diastólica y pulso (de arriba hacia abajo).

Cómo se mide

Para hacer un correcto uso de estos aparatos, el doctor Luis Zárate, cardiólogo de la Universidad de Chile y especialista en hipertensión, recomendó en una entrevista con LUN seguir ciertas indicaciones. “Se debe hacer en una habitación templada; debe estar sentado sin cruzar las piernas y no haber comido previamente. Luego ponga el brazalete 2 centímetros sobre el codo y respire durante 3 minutos de forma lenta y profunda para relajarse: Tome la presión arterial; repita el proceso dos o tres veces”.

¿Qué tan apretado debería estar el brazalete?

Para poder medir la presión se debe ajustar el brazalete, pero que no haga daño. La recomendación es que, una vez ajustado, deben poder entrar solo dos dedos por la parte superior (más cerca del hombro) y siempre hay que verificar que no quede la piel enganchada, para que no haga daño-

¿Cada cuánto me debería controlar?

“Las personas deberían, por lo menos una o dos veces al año, tener un control de presión”, recomendó el cardiólogo de la Clínica Alemana, Andrés Schuster, al diario nacional.

