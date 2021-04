El pasado viernes 23 de abril un nuevo equipo de 4 astronautas despegó hacia la Estación Espacial Internacional en la misión Alfa de SpaceX-NASA. Durante 6 meses el equipo investigará, entre otras cosas, los efectos de la gravedad cero en el cerebro humano (de laboratorio).

Luego de su ardua preparación, Thomas Pesquet (Francia), Akihiko Hoshide (Japón), Megan McArthur (EE. UU) y Shane Kimbrough (EE. UU) tuvieron que trasladarse al Centro Espacial Kennedy de la NASA, para hacer simulaciones, pruebas de ropa y revisar protocolos bajo estrictas medidas sanitarias.

Pero la NASA se preocupa al máximo por sus astronautas, y una de las cosas con la que los miman es la comida.

Como pasarán los próximos 6 meses alimentándose con un menú limitado de comida deshidratada, la NASA les ofrece una “Ultimate Dinner”, algo así como su mejor cena. Es la última comida de los astronautas en la Tierra, y pueden pedir lo que quieran, siempre y cuando se mantenga dentro de las indicaciones nutricionales establecidas por el programa de Estabilización de Salud.

El especialista de misión, Thomas Pesquet, mostró su comida: Pollo con puré y un plato de quesos franceses con una baguette. Pesquet explicó que no se le llama última cena, por “razones obvias”.

La piloto Megan McArthur, para su Ultimate Dinner, decidió trasladarse hasta la playa del Centro Kennedy y pidió una fajita de pollo, con porotos negros y arroz.

Enjoyed my "Ultimate" meal by the ocean: chicken fajita with plenty of fresh avocado! Many thanks to the awesome Food Lab for feeding us like Queens and Kings as we get ready for Launch! pic.twitter.com/9Euio9JqGH