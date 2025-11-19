Uno podría recibir más de $80 millones: Las cuantiosas cifras que reembolsarán los candidatos famosos que postularon al Congreso
- Por Nicolás Escárate
Tras las elecciones parlamentarias del domingo, varias figuras del espectáculo que participaron como candidatas recibirán un reembolso por los votos obtenidos, independiente de si resultaron electas. Esto se debe al mecanismo de financiamiento público establecido por la Ley 19.884.
El sistema permite que el Estado devuelva parte de los gastos de campaña declarados ante el Servicio Electoral (Servel), siempre que estos sean aprobados. Para este proceso, el monto fijado por voto corresponde a 0.04 UF, equivalente a cerca de $1.580
¿Cuánto recibirá cada famoso?
La normativa incluye un incentivo adicional para las candidatas mujeres: reciben 0,01 UF extra por voto, lo que significa un reajuste cercano a $396 por sufragio. Esto impacta directamente a postulantes como Marlen Olivari y Macarena Venegas.
Con estos valores, las figuras del espectáculo que participaron en la elección recibirán devoluciones millonarias, siempre y cuando las facturas presentadas al Servel, con los gastos efectuados, sean aprobadas por la entidad.
A continuación, el listado de famosos y el reembolso estimado que recibirá cada uno:
- Felipe Ríos: 3.577 votos — $5.669.545
- Jorge Garcés: 6.220 votos — $9.858.700
- Carola Julio: 7.054 votos — $13.973.974
- Aldo Duque: 7.250 votos — $11.491.250
- Gonzalo Vegas: 10.687 votos — $16.938.895
- Marlen Olivari: 12.681 votos — $25.121.061
- Macarena Venegas: 14.986 votos — $29.687.266
- Pablo Herrera: 15.247 votos — $24.166.495
- Carolina Herrera (doctora): 19.084 votos — $37.805.404
- Pollo Valdivia: 25.386 votos — $40.236.810
- Javier Olivares (electo): 31.971 votos — $50.674.035
- Hotuiti Teao (electo): 40.054 votos — $63.485.590
- Cristián “Dr. File” Contreras (electo): 52.565 votos — $83.315.535
De este grupo, los reembolsos más altos corresponden a Javier Olivares, Hotuiti Teao y Cristián Contreras. Este último supera los 83 millones de pesos, convirtiéndose en la cifra más elevada entre los candidatos provenientes del mundo del espectáculo.
