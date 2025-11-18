Encuesta Panel Ciudadano: Un 61% votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta

18 nov. 2025 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se publicó una nueva encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, la primera después de las elecciones del domingo respecto de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Según lo informado por El Mercurio, el sondeo se realizó entre las 21:30 horas del pasado domingo y el mediodía del lunes. En él se proyecta una aplastante victoria del líder del Partido Republicano por sobre la militante comunista.

Estudio revela aplastante victoria de Kast

Ante la pregunta "Si la elección de segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?", el 61% de los encuestados optó por José Antonio Kast, versus un 39% que elegiría a Jeannette Jara.

Si a dicha pregunta se le incluye la opción Nulo/No sabe/No votaría, esta alcanzaría un 12%. Por su parte, Kast llegaría al 54% y Jara al 34%, según dio a conocer la encuesta el estudio.

A la hora de realizar el cruce de votantes, la exministra tendría un 43% de las preferencias del votante habitual y lograría un 22% de apoyo de quienes son obligados a votar.

Por su parte, el candidato republicano se adjudicaría un 49% de votos del votante voluntario y un 62% de aquel que se vio obligado.