Segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025: ¿Para quiénes es voluntario el voto?

18 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Tal y como era de esperar, tendremos segunda vuelta en la elección presidencial en Chile. Tras las votaciones de este domingo 16 de noviembre, la ciudadanía dirimió que Jeannette Jara y José Antonio Kast deberán enfrentarse en el balotaje para definir quién será el próximo mandatario.

En esa instancia, que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre, se entregará solo una papeleta a los electores con las dos opciones mencionadas anteriormente.

Al igual como ocurrió durante este 16 de noviembre, la elección será de carácter obligatorio, por lo que casi todo el padrón deberá asistir a las urnas, salvo algunas excepciones.

¿Para quiénes es voluntario el voto en la segunda vuelta?

Todas las personas habilitadas para votar deberán hacerlo. De lo contrario se exponen a multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM.

Quienes quedan excluidos de las multas por no votar son los extranjeros y chilenos en el exterior habilitados para no votar.

Para saber cuál es tu mesa de votación en la segunda vuelta presidencial puedes revisar tus datos electorales, local de votación, mesa donde te corresponderá votar o si fuiste designado o designada como vocal con tu RUT en la plataforma online del Servel.

