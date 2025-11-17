Segunda vuelta presidencial: ¿Puedes cambiar de domicilio electoral antes de la elección del 14 de diciembre?

17 nov. 2025 - 17:00 hrs.

El domingo 14 de diciembre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, también conocida como balotaje. En esta contienda se enfrentarán los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta: Jeannette Jara, del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

En esta ocasión, los electores nuevamente deberán acudir a las urnas para emitir su sufragio, que será obligatorio. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntarán si es posible cambiar su domicilio electoral en caso de encontrarse lejos u olvidarse de realizarlo en un proceso anterior.

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral?

El Servicio Electoral (Servel) cerró el plazo para modificarlo a fines de junio, por lo que quienes no realizaron el cambio deberán sufragar en el local de votación originalmente asignado, aunque actualmente vivan en otra comuna o región.

Es importante destacar que durante estas elecciones se implementó por primera vez la inscripción automática y voto obligatorio. No votar te expone a multas que oscilan entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre 34 mil y 104 mil pesos.

A pesar de ello, esta sanción no se aplicará a los electores que cumplan con las siguientes circunstancias:

Estar enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local Tener una discapacidad con calificación y certificación respectiva

La única causal para excusarse en Comisaría

Para estas excepciones, deberás acreditar tu inasistencia ante el Juzgado de Policía Local una vez que seas notificado.

En el caso específico de estar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación, debes justificar tu inasistencia el mismo día de las elecciones en una comisaría, tenencia o retén.

