"¿Cuál sería el problema?": Valentina Roth responde con todo a desubicada crítica por su modo de crianza

Valentina Roth respondió con firmeza a un comentario desubicado que recibió en redes sociales sobre su personalidad y la manera en que vive la maternidad junto a sus hijas, Antonia y, la más pequeñita, Martina, quien tiene meses de vida.

La influencer suele mostrar distintas partes de su día a día en Instagram, desde momentos con amigas hasta juegos y rutinas con sus pequeñas. Justamente, en uno de esos registros, Roth compartió un video donde aparece haciendo una ronda con su hija mayor.

El mensaje a Vale Roth

A raíz de lo anterior, una usuaria decidió enviarle un mensaje cuestionando su comportamiento, comentario que la bailarina hizo público.

“Oye, Vale. Disculpa que te lo diga pero, ¿hue… tú no podí estar quieta? Es impresionante, siempre tienes que estar en movimiento o rebotando, como si tuvieras TDAH”, escribió la mujer, en una observación que Valentina consideró poco respetuosa.

Vale Roth

La usuaria continuó su mensaje con un tono que pretendía ser elogioso hacia la niña, pero que mantenía la crítica hacia la forma de crianza de Roth. “Tu pequeñita es un amor, muy bella e inteligente. Pero la andas trayendo muy eléctrica. Baja un cambio, belleza”, agregó.

Ante esto, Valentina no dudó en responder de manera directa y clara, dejando en evidencia que el comentario no sólo era inapropiado, sino también ignorante respecto a su realidad. “¿Cuál sería el problema? jajaja. Y no es como si tuviera, lo tengo (TDAH)”, escribió la bailarina.

Historia de Valentina Roth

