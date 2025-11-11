¡Vuelven las teleseries! Así queda la programación de Mega para este martes 11 de noviembre
- Por Nicolás Escárate
Este martes 11 de noviembre la programación de Mega vuelve a su normalidad, luego que este lunes 10 los programas y teleseries del horario prime se vieran suspendidos, producto de la emisión del Debate Presidencial Anatel.
En este debate, los 8 candidatos presidenciales se enfrentaron, siendo este el último encuentro de todos los aspirantes a La Moneda, previo a las elecciones que se realizarán este domingo 16 de noviembre, instancia para la cual Mega tiene una programación totalmente dedicada a este importante proceso democrático.
La programación de Mega este martes 11 de noviembre
En "El Jardín de Olivia", Karina (Jacinta Rodríguez) e Ignacia (Cota Castelblanco) estarán en casa de Clemente (Pipo Gormaz), donde la artista le comunicará las malas noticias a la menor de los Walker.Ir a la siguiente nota
Y en horario nocturno, la emoción continuará con nuevos episodios de las teleseries "Aguas de Oro" y "Reunión de Superados", así como un nuevo capítulo de "El Internado".
- 05:45 horas: Meganoticias Amanece
- 08:00 horas: "Mucho Gusto"
- 12:40 horas: Franja electoral
- 13:00 horas: Meganoticias Alerta
- 15:15 horas: "La Hora de Jugar"
- 16:00 horas: "El Jardín de Olivia (lo mejor)"
- 16:45 horas: "El Jardín de Olivia"
- 17:30 horas: "Corazón Negro (estreno)"
- 18:15 horas: "Leyla (estreno)"
- 19:30 horas: Meganoticias Ahora
- 20:00 horas: Meganoticias Prime
- 20:40 horas: Franja electoral
- 21:00 horas: Meganoticias Prime
- 21:15 horas: "Aguas de Oro (estreno)"
- 22:00 horas: "Reunión de Superados (estreno)"
- 23:00 horas: "El Internado (estreno)"
- 00:30 horas: "Leyla (repetición)"
- 01:10 horas: "La Hora de Jugar Trasnoche"
Recuerda que puedes seguir la programación de Mega no solo por televisión, sino que en nuestra aplicación de streaming Mega Go, en la que encontrarás todas nuestras señales, programas y teleseries, que puedes ver cuando y donde quieras.
