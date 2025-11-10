Por la transmisión del Debate Presidencial Anatel: Revisa los cambios en la programación de Mega para este lunes 10 de noviembre

10 nov. 2025 - 15:21 hrs.

Este lunes 10 de noviembre se transmitirá por televisión abierta el Debate Presidencial Anatel 2025, el último antes de las elecciones de este domingo, donde los candidatos confrontarán sus propuestas en distintas áreas de interés nacional.

El encuentro, que comenzará a las 21:00 horas, será emitido por Mega y todas sus plataformas digitales, que ofrecerán una amplia cobertura antes, durante y después del esperado intercambio entre los postulantes a La Moneda.

Desde las 18:30 horas, se dará inicio a una programación especial conducida por Catalina Edwards, que incluirá enlaces en vivo y reportes en terreno. Más tarde, a partir de las 20:30 horas, la audiencia podrá acceder a un React en vivo (pincha aquí) para comentar los principales momentos de la discusión.

Debido a esta instancia, la programación habitual de Mega sufrirá modificaciones en algunos de sus horarios. Además, algunas de sus teleseries no se emitirán, por lo que sus fanáticos deberán esperar hasta el martes para ver un nuevo capítulo.

En concreto, no se emitirán nuevos capítulos de "Aguas de Oro" ni de la ficción nocturna "Reunión de Superados". Del mismo modo, la transmisión del reality "El Internado" quedará suspendida hasta el día siguiente.

Una vez finalizado el debate, la programación continuará con un episodio de repetición de "Leyla", la exitosa turca que nuestra señal transmite en las tardes.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 10 de noviembre?

Meganoticia Amanece: 05:45 horas.

Mucho Gusto: 08:00 horas.

Franja electoral: 12:40 horas.

Meganoticias Alerta: 13:00 horas.

La Hora de Jugar: 15:15 horas.

El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.

El Jardín de Olivia: 16:45 horas.

Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.

Leyla (estreno): 18:15 horas.

Meganoticias Ahora: 19:30 horas.

Meganoticias Prime: 20:00 horas.

Franja electoral: 20:40 horas.

Debate Presidencial Anatel 2025: 21:00 horas.

Leyla (repetición): 00:00 horas.

La Hora de Jugar Trasnoche: 01:10 horas.

