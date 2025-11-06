Álvaro Morales habla de su nueva vida como empresario: Estos son los servicios que ofrece

06 nov. 2025 - 18:31 hrs.

El actor Álvaro Morales fue el nuevo invitado del programa "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz, donde conversó sobre sus actuales proyectos, alejados por completo de la televisión. En 2022, se alejó de las teleseries para dedicarse a un rubro completamente distinto.

Tiempo atrás, Morales contó que, cuando las oportunidades laborales como actor comenzaron a disminuir, optó por concretar uno de sus grandes sueños e incursionar en la industria gastronómica con diversos emprendimientos, una faceta que hoy ya tiene consolidada.

Álvaro Morales habla de su nueva vida como empresario gastronómico, lejos de las teleseries

En conversación con la "Fiera", relató que hace ocho años dio forma a su propia empresa. "Yo tenía este impulso, esta necesidad de estar vinculado a la cocina, hace muchos años (…) Yo no estudié ingeniería comercial ni ninguna cosa. Todo ha sido medio formando autodidácticamente", comentó.

En un comienzo, Álvaro emprendió con un emprendimiento de pizzas, que con el tiempo fue evolucionando hasta abarcar nuevos mercados. "Hago talleres de cocina, básicamente a eso estoy dedicado. Tengo una productora de eventos culinarios", contó a Pamela.

Álvaro Morales/Instagram

En esa línea, explicó que actualmente manejan dos formatos de negocio: el primero consiste en talleres de cocina dirigidos a empresas, y el segundo en servicios gastronómicos para distintos tipos de eventos, como matrimonios, cumpleaños y cócteles.

"Lo que más nos piden son los talleres, porque eso viajamos fuera de Santiago, haciéndole trabajos a los restaurantes, centros de evento y hoteles", precisó el emprendedor.

A través de la cuenta de Instagram "Pizza Rica Rica", el recordado galán de teleseries suele promocionar las distintas actividades en las que participa junto a su equipo, que incluyen exposiciones, festivales y eventos gastronómicos en diversas localidades del país.

