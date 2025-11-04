Se saltó una tradición y ella pensó que era broma: Así fue la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

04 nov. 2025 - 20:31 hrs.

Mientras Cristiano Ronaldo sigue brillando en el fútbol árabe, el portugués contó detalles de su propuesta de matrimonio a la modelo e influencer Georgina Rodríguez, con quien lleva casi 10 años de relación y con la que comparte dos hijos.

El delantero le pidió casarse en agosto de este año y aún no tienen fecha para la boda, sin embargo, recién reveló detalles inéditos de la propuesta, que terminó siendo un improvisado momento.

Así fue la propuesta de matrimonio

En una entrevista emitida este martes con el presentador británico Piers Morgan, CR7 explicó que "le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida".

El jugador del Al-Nassr recordó que esa noche salieron a cenar: "Ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a un amigo que la guardara".

Mientras avanzaba la noche, el amigo comenzó a grabar y aparecieron los hijos de la pareja, sin que Cristiano lo tuviera planificado: "Mis hijas llegaron y me dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case'; y yo dije: 'Guau, es el momento de hacerlo'".

En ese momento, tomó el anillo y le pidió matrimonio en un momento que calificó como "divertido" y "precioso".

El ex madridista no se arrodilló y Georgina pensó que se trataba de una broma, por lo que le preguntó varias veces si era una propuesta real antes de aceptar.



"Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo (...). Nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capítulo hermoso de la vida", concluyó el futbolista.