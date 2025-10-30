Cristiano Ronaldo le regaló lujoso vehículo a su hijo de 15 años: ¿Cuánto cuesta?

30 oct. 2025 - 19:15 hrs.

Mientras Cristiano Ronaldo sigue rompiendo redes en el fútbol árabe, su hijo mayor de 15 años publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece posando junto a un lujoso automovil que su padre le habría regalado.

¿Cuánto cuesta el primer auto del hijo de CR7?

"Primer auto", publicó Cristiano Ronaldo Jr. en su cuenta de X, acompañado de una foto con un Lamborghini Urus S de color blanco.

Si bien el adolescente no reveló más detalles del vehículo, el diario español Marca informó que no sería un auto nuevo, ya que ese diseño no se ha comercializado en 2025.

Lo más seguro es que el vehículo sea uno de los que el astro portugués acumuló en las últimas décadas y que se lo haya regalado a su hijo.

A pesar de que no se sabe el año del vehículo, hace tres años costaba unos 265 mil euros, lo que en la actualidad serían 290 millones de pesos chilenos.

El auto además es capaz de llegar hasta los 305 kilómetros por hora, aunque Ronaldo Jr recién podrá conducirlo a los 18 años, edad permitida en Arabia y en casi todo el mundo para sacar licencia.