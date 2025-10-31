Carla Jara impacta con disfraz de Halloween y seguidores aseguran que luce "irreconocible": "Pareces otra persona"

31 oct. 2025 - 21:15 hrs.

Halloween volvió a llenar de color, misterio y creatividad las redes sociales, y como cada año, varios rostros del espectáculo nacional aprovecharon la ocasión para sorprender con sus disfraces. Una de ellas fue Carla Jara, quien dejó sin palabras a sus seguidores con una transformación total.

La actriz y comunicadora compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes en las que aparece prácticamente irreconocible, gracias a un elaborado cambio de vestuario, peinado y maquillaje que la llevó a encarnar a un oscuro y enigmático personaje.

Carla Jara impacta con disfraz de Halloween y seguidores aseguran que luce "irreconocible"

La exchica "Mekano" se convirtió nada menos que en Merlina Addams, la icónica protagonista de "Los Locos Addams", cuyo espíritu sombrío volvió a la popularidad tras la exitosa serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega.

Junto a ella, su compañero del matinal "El medio día", el animador Daniel "Huevo" Fuenzalida, también se sumó a la caracterización, dando vida a Homero Addams, completando así la siniestra dupla familiar.

"La familia Addams. Y sí, soy Merlina", escribió Carla en la publicación, donde además se le ve con lentes de contacto, detalle que elevó aún más el realismo de su caracterización. Las reacciones no se hicieron esperar: en pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de asombro y elogios.

Muchos de sus seguidores admitieron que debieron mirar dos veces para reconocerla: "Irreconocible… Se pasó el cambio", "No había dimensionado que eras tú", "¡Te ves muy distinta!", "Pareces otra persona", "Qué cambio más perfecto, te veo y no eres tú, Carlita".

