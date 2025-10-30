Anaís Vilches reacciona a romance de Marcianeke con conocida influencer utilizando ácida indirecta
En las últimas horas, estalló el rumor de que el cantante urbano Matías Muñoz, más conocido por su nombre artístico Marcianeke, se habría vuelto a dar una oportunidad en el amor. Su nueva conquista tiene nombre y apellido: Valentina Valencia.
Valencia, apodada Gatita Veve, es una creadora de contenido erótico que recientemente hizo noticia tras ser reconocida como Mejor Actriz del Año en Sudamérica en los Eros Awards 2025, premiación del cine para adultos realizada en México.
En conversación con FMDOS, la modelo confirmó que mantiene un vínculo sentimental con el artista, el cual recién comienza a desarrollarse: "Conozco al Mati hace mucho tiempo; antes de ser actriz porno, y ahora nos estamos conociendo mejor", afirmó la joven.Ir a la siguiente nota
En esta línea, remarcó que "prefiero no hablar más del tema porque cada uno tiene sus proyectos y quiero mantener un perfil bajo. Él va a sacar música, yo debo viajar pronto, entonces estamos disfrutando el momento".
Lo cierto es que la noticia no pasó desapercibida y ya habría llegado a oídos de Anaís Vilches, expareja de Marcianeke, con quien el cantante mantuvo una relación marcada por las idas y vueltas hasta su separación definitiva en julio pasado, en no muy buenos términos.
Vilches utilizó su canal de difusión de Instagram para referirse a la situación, aunque no lo hizo de forma éxplicita, sino a través de una ácida indirecta. La influencer compartió una publicación de la cuenta Bandidas Post, en la que se ve a una mujer glamorosa.
Lo más llamativo fue el mensaje que acompañaba la imagen: "¿Cuándo han visto a una ex linda molestar? jajaja nunca". Con esto, dejó en claro que no tiene intenciones de involucrarse en polémicas, descartando cualquier tipo de celos hacia Valentina.
