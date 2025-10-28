La terapia que ayudó a Paola Troncoso a sobrellevar dolorosa enfermedad: "Era un suplicio para mí levantarme cada día"

28 oct. 2025 - 19:14 hrs.

La actriz Paola Troncoso, recordada por su participación en el programa "Morandé con Compañía", reveló tiempo atrás que a los 30 años fue diagnosticada con fibromialgia, una condición que provoca dolores generalizados en todo el cuerpo.

Con el paso de los años, ha aprendido a sobrellevar la enfermedad. Pasó de momentos en que el dolor le impedía incluso levantarse y afectaba profundamente su ánimo, a poder llevar una vida normal. Todo esto, según contó, gracias a la terapia transpersonal, que le permitió recuperar su bienestar físico y emocional.

La terapia que ayudó a Paola Troncoso a sobrellevar dolorosa enfermedad

La comediante participó en el pódcast "Más de ti", donde relató que su mejoría comenzó después de estudiar Terapia Transpersonal en un centro de España. "Ha sido una gran bendición para mí, el haber tomado este curso, el haberme transformado en terapeuta, porque yo ya nunca más volví a tener las crisis terribles que tenía, que no me podía levantar", expresó.

Paola Troncoso/Instagram

Troncoso, de 51 años, recordó los momentos más críticos de su vida con fibromialgia: "Me dolía hasta el roce de la ropa. Era un suplicio para mí levantarme cada día". Esta condición también afectó su desempeño laboral. "Yo iba a trabajar en condiciones paupérrimas", confesó.

A pesar de las dificultades, destacó que la actuación le permitía desconectarse del dolor mientras estaba en escena. "La gente nunca se dio cuenta (…) yo empezaba a actuar y me olvidaba de todo, pero después terminaba eso y me tenían que llevar arrastrando", señaló.

Paola reconoció que su capacidad para trabajar ocultando su malestar no era suficiente para aliviar el impacto físico y emocional: "Fueron muchos años así, era un suplicio para mí. Cada día levantarme y decir, 'Diosito, ¿para qué sigo en esto? Otra vez lo mismo'. Yo me quería puro despachar".

Según la actriz, su recuperación y estabilidad se la deben a la terapia transpersonal. "Para mí fue lo único que me ha mantenido bien y en forma permanente, porque los cambios que tú tienes internamente son permanentes", explicó, agregando que se convirtió en su verdadero "propósito de vida".

Además, destacó que esta herramienta la ayudó a enfrentar momentos personales muy dolorosos, como la partida de su madre, quien falleció a mediados de 2024.

Todo sobre Famosos chilenos