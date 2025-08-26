Leo Rey se sincera sobre su supuesta rivalidad con Américo y entrega revelador antecedente: "Me bloqueó"

26 ag. 2025 - 15:46 hrs.

Leo Rey y Américo figuran entre los cantantes de cumbia más populares de Chile, reconocidos por su carisma y por los grandes hits que los han convertido en referentes del género. Sin embargo, fuera de los escenarios, su relación ha estado envuelta en constantes rumores de rivalidad.

Tiempo atrás, el exvocalista de "La Noche" aseguró en un programa de televisión que no existía tal enemistad con Américo e incluso reveló que le había propuesto realizar una colaboración musical. La idea se concretó, y en septiembre de 2023 ambos lanzaron el tema "Sigue la cumbia".

Leo Rey se sincera sobre su supuesta rivalidad con Américo y entrega revelador antecedente

Este lunes, Leo estuvo invitado a "Plan Perfecto", donde reveló un detalle desconocido que da peso a las teorías sobre un supuesto conflicto. "Me voy a poner brígido… ¿Por qué me bloqueó de todas las redes sociales? Si somos amigos… se enojó", planteó el artista.

Para contextualizar, la pregunta surgió luego de que Américo le grabara un saludo a Leo, en el que alegó que este no lo incluyó en sus agradecimientos cuando ganó un Premio Musa por la mentada canción en la que trabajaron juntos.

Américo y Leo Rey en "Sigue la cumbia"

"Yo asumo que por esa alegría y de lo que significó en ese momento la adrenalina, no haberme saludado, no haberme hecho parte… ahora le pregunto directamente. ¿Por qué no me saludaste? ¿Por qué no me consideraste? Me dolió el corazón", expresó el ariqueño.

Posteriormente, el cantante respondió a esa interpelación: "Sí, lo que pasa es que yo claro… recibí el premio y con los nervios no saludé a la colaboración porque gané el premio, mucho tiempo que no ganaba y no lo saludé".

Además, detalló que después de eso perdieron contacto y que se llevó una gran sorpresa al ver que no podía enviarle mensajes por redes sociales: "Supe por qué lo busqué por Instagram y no me aparece… Tengo pena en realidad".

De todas formas, remarcó que "no hay rivalidad, de hecho hicimos una canción juntos, la pasamos super bien. Fue para mí un tremendo orgullo haber compartido con él porque somos de la misma generación… del 2010 (…) Lo admiro mucho y espero que me desbloquee para ponerle like a sus fotos".

Todo sobre Famosos chilenos