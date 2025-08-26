Nueva acusación remece a Guillermo Maripán: Española asegura que interpuso denuncia por difusión de material íntimo

26 ag. 2025 - 12:43 hrs.

Una joven española llamada Saray Mercado Zamora remeció las redes sociales durante esta mañana, tras anunciar que interpuso una denuncia contra Guillermo Maripán, frente a la justicia de su país, a raíz de hechos vividos durante la relación que tuvieron meses atrás.

Mediante sus historias de Instagram, la joven llamada @saraay.silva en sus plataformas, luego de presentarse con su nombre completo redactó, "he interpuesto recientemente una denuncia formar contra Guillermo Maripán, jugador del Torino (Italia), ante las autoridades españolas, con el objetivo de proteger mi seguridad y bienestar".

Detalles de la denuncia contra Maripán

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación, indicó que "esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica".

Luego, realizó una fuerte acusación similar a la que hizo Carmen Tuitera hace algunos meses contra Maripán, asegurando que, al igual que la influencer chilena, se ha difundido contra su voluntad material de carácter íntimo desde el entorno del futbolista.

"Han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad. Muchas gracias", cerró.

Historia de Saray Mercado

Cabe destacar que de quien ha recibido el apoyo es de la propia Carmen Tuitera, que en horas de esta mañana, luego que publicara el comunicado, le comentó en su más reciente posteo, "sin miedo, Saray".

Comentarios de Carmen Tuitera

Todo sobre Famosos chilenos