Sammis Reyes habla tras recibir odiosos mensajes en redes sociales: "El hate es el camino inevitable hacia el éxito"

El influencer Sammis Reyes se encuentra hace varias semanas "arriba del columpio" en redes sociales, siendo material de memes y chistes en torno a su persona, por diferentes motivos, como cuando reveló que su visión política se basa en el "metaanálisis" o cuando se peleó con el comediante Pastor Rocha por una broma que hizo sobre Emilia Dides.

Si bien algunos han bromeado con el único chileno que ha llegado a la NFL, otros comentarios han sido de bastante odio, burlándose de forma cruel sobre la manera de ser que tiene el exdeportista profesional.

Y es que si hay algo que caracteriza a Sammis Reyes, es que comparte mensajes a sus seguidores que van siempre ligados a la disciplina y cómo enfrentar la vida de la manera más estoica posible.

El mensaje de Sammis a sus haters

Por lo mismo, el odio que recibe es abundante. Recientemente, un seguidor le consultó a través de una publicación de Instagram sobre cómo puede lidiar con las abundantes críticas que ha recibido en el último tiempo.

Al respecto, Sammis, fiel a su estilo desdramatizó la situación y la colocó de forma inversa, valorando a sus críticos asegurando que "si no tuviera haters (críticos), me preocuparía. El hate (odio) es el camino inevitable hacia el éxito".

Cabe recordar que actualmente Sammis se encuentra junto a su novia Emilia Dides en la dulce espera de su primer hijo, noticia que revelaron desde el desierto de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con un emotivo video que consiguió miles de "me gusta".

