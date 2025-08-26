Muere a Manuel de la Calva, miembro del icónico Dúo Dinámico y compositor del himno "Resistiré"

26 ag. 2025 - 11:22 hrs.

Manuel de la Calva, miembro del icónico Dúo Dinámico, falleció este martes 26 de agosto de 2025 en el Hospital Anderson de Madrid, a los 88 años. La triste noticia fue confirmada por su compañero y amigo de toda la vida, Ramón Arcusa.

A través de la cuenta oficial de X del grupo español, Arcusa despidió al músico con un emotivo mensaje: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy".

En esa línea, Arcusa hizo un llamado a que "no lloréis por él, no le gustaría" y destacó que de la Calva "fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista y positivo". Luego añadió: "Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

El Dúo Dinámico es considerado una de las agrupaciones pioneras y más influyentes del pop español. De la Calva brilló tanto en la interpretación como en la composición de éxitos como "Quince años tiene mi amor", "Amor de verano" y, especialmente, "Resistiré", canción que se convirtió en himno y recobró fuerza durante la pandemia.

Manuel de la Calva (derecha) y Ramón Arcusa

También compuso y produjo temas para grandes artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo y Massiel. En 2014, fue el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria.

En 2011, a Manuel de la Calva le fue diagnosticado un cáncer colorrectal, del cual logró recuperarse con éxito, quedando solo en un gran susto. Según informó El Diario de Sevilla, su fallecimiento se habría producido a causa de una fibrosis pulmonar.

