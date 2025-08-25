Exestrella juvenil Amanda Bynes sorprende con nueva apariencia tras someterse a tratamiento estético

25 ag. 2025 - 19:27 hrs.

Amanda Bynes fue una de las grandes estrellas que surgieron de Nickelodeon y rápidamente se transformó en un ícono juvenil de los 2000 gracias a películas como "Una chica en apuros". Sin embargo, su historia también refleja el daño que puede provocar la fama a una edad tan temprana.

La actriz entró en una espiral de problemas de salud mental y adicciones, que incluso la llevaron a enfrentar líos con la justicia. Entre 2013 y 2022 permaneció bajo la tutela de sus padres y, aunque sufrió una recaída en 2023, en el último tiempo se ha mantenido estable.

Exestrella juvenil Amanda Bynes sorprende con nueva apariencia

De hecho, Bynes retomó su actividad en redes sociales como Instagram, donde ha compartido que está enfocada en cuidar su salud y su apariencia. Para ello, ha recurrido al uso de medicamentos para bajar de peso y a un popular tratamiento estético.

A sus 39 años, acudió a un centro especializado en Los Ángeles para aplicarse relleno en los labios. El resultado lo mostró en una fotografía de su rostro, donde también su característico tatuaje de corazón en la mejilla y dos pircings que lleva en la nariz.

Amanda Bynes en 2009/AFP

En abril de 2025, Amanda sorprendió a sus seguidores al anunciar que se unía a la plataforma OnlyFans. La excantante aclaró que su enfoque no será publicar contenido explícito, sino interactuar directamente con sus fans a través de mensajes privados.

La suscripción mensual está fijada en 50 dólares (cerca de 48 mil pesos chilenos), y Bynes ha explicado que la plataforma le permite reconectar con su audiencia de manera segura, sin comprometer su privacidad ni su bienestar.

El antes y después de Amanda Bynes/Instagram

