Muere a los 96 años el actor Jerry Adler: Es recordado por sus papeles en "Los Soprano" y "The Good Wife"

24 ag. 2025 - 16:15 hrs.

El mundo de la televisión y el teatro estadounidense se encuentra de luto ante la muerte a los 96 años del actor Jerry Adler, recordado por su carisma y talento en series como "Los Soprano" o "The Good Wife".

De acuerdo a Infobae, la familia del intérprete informó que Adler falleció el sábado, aunque sin revelar su causa de muerte. Debido a esto, se resume que pudo haber sido por causas naturales, dada su avanzada edad.

La carrera de Adler en la actuación tuvo un camino bastante particular, ya que tras décadas de trabajo detrás de escena, principalmente como director de obras en Broadway, decidió dedicarse a la interpretación a sus 62 años.

"Nunca había actuado, nunca me lo había planteado y estaba a punto de retirarme", confesó en una entrevista respecto al giro en su carrera.

Tras su audición para la cinta "The Public Eye" (1992), su carrera actoral comenzó a despegar y formó parte de varias producciones televisivas como "Los Soprano", "Rescue Me", "Mad About You", "Transparent" y "Mozart in the Jungle", entre otras.

Tras conocerse su fallecimiento, varios de sus colegas recordaron al actor con cariño: "Fue un honor trabajar contigo. Viaja bien, amigo", le escribió Steve Van Zandt, con quien compartió en el elenco de "Los Soprano".

Todo sobre Famosos