Cantante Lil Nas X fue detenido en Estados Unidos tras ser visto deambulando en ropa interior durante la madrugada

22 ag. 2025 - 14:28 hrs.

El cantante de rap Lil Nas X se encuentra atravesando un complejo estado de salud. La madrugada del jueves 21 de agosto fue visto caminando en calzoncillos por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, siendo arrestado por la policía local.

La información la dio a conocer el medio especializado en espectáculos TMZ, el cual reveló que el intérprete de canciones como "Panini", estuvo deambulando por varias cuadras del barrio de Studio City, en pleno centro de Los Ángeles.

Preocupación por Lil Nas X

Fueron los residentes y transeúntes de la zona quienes dieron aviso a la policía, la cual llegó a resguardar la situación del cantante. En ese momento, el rapero comenzó a golpear a los oficiales, quienes por dicha acción fue detenido.

El cantante fue llevado inmediatamente a un recinto hospitalario, puesto que se investiga una posible sobredosis de estupefacientes que habría llevado al rapero a ese estado en plena vía pública.

Cabe precisar que este no es el primer malestar de salud que ha atravesado Lil Nas X en este 2025. En abril se conoció que estuvo hospitalizado por haber "perdido el control" del lado derecho de su rostro.

Lil Nas X saltó a la fama en 2019 tras lanzar su exitosa canción "Old Town Road", que lanzó junto a Billy Ray Cyrus. Un hit indiscutido que estuvo 19 semanas liderando el ranking más importante de Estados Unidos.

