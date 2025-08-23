¿La mayor fan de Chayanne?: Chilena convierte su casa en un santuario al cantante puertorriqueño

23 ag. 2025 - 21:15 hrs.

Furor ha causado el arribo de Chayanne a Chile. La locura por el cantante no solo se ha visto reflejada en la venta total de sus ocho conciertos en el país, pero también a través de otras formas más peculiares.

Es el caso de una fanática oriunda de Rancagua, quien se hace llamar "ChayOsita". La mujer llevó su devoción al extremo, pues convirtió su casa en un santuario dedicado al ídolo puertorriqueño.

Mujer convirtió su casa en un santuario a Chayanne

Los videos en los que @chayositamorales, como se hace llamar en TikTok, muestra su casa, se hicieron rápidamente virales en la plataforma, convirtiéndola así en una de las muestras más claras del fanatismo que siente el público latino por el artista.

Así las cosas, el hogar de "ChayOsita" rinde, en todos sus rincones, homenaje al cantante. Sus paredes están cubiertas de pósters, discos, fotografías y merchandising oficial, mientras que incluso sus electrodomésticos han sido decorados con imágenes del músico.

Eso no es todo, pues los espacios destinados al descanso, como las camas y sofás, también están cubiertos de mantas, almohadas y cobertores estampados con el rostro de Chayanne.

Además, la "ChayCasa" incluso se adapta para las festividades. En Navidad, por ejemplo, el tradicional árbol fue intervenido para seguir la temática de Chayanne.

