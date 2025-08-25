Muere a los 42 años la actriz española Verónica Echegui: Participó en varias series de Netflix

25 ag. 2025 - 10:39 hrs.

Pesar existe en el mundo del cine y series iberoamericano producto de la muerte de la actriz española Verónica Echegui a sus 42 años. Una inesperada noticia de la cual no se han dado a conocer mayores detalles, que ha dejado en shock a la opinión pública.

Fue la Unión de Actores y Actrices de España que anunció esta sensible noticia mediante su cuenta de X, que anunció con un escueto mensaje en horas de esta mañana "muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz".

Muerte de Verónica Echegui

El medio Infobae ha revelado que la actriz perdió la vida en el hospital 12 de Octubre de Madrid, en el cual llevaba algunas semanas internada producto de un diagnóstico de salud que no fue dado a conocer de manera pública.

Con casi 20 años de trayectoria profesional, fue en 2006 cuando Verónica Echegui saltó a la fama en la película "Yo soy la Juani", del director Bigas Luna, el mismo profesional que lanzó a la fama mundial a Penélope Cruz.

Verónica Echegui

Debido a su maravillosa interpretación de La Juani, fue nominada a los Premios Goya en la categoría Mejor Actriz Revelación. Si bien no consiguió la estatuilla, sí fue su boleto de entrada al mundo audiovisual.

Muchos también la reconocen por sus trabajos en distintas series de Netflix como "Intimidad", "Los pacientes del doctor García", "Días de Navidad" y la exitosa "Paquita Salas".

Todo sobre Famosos chilenos