Preocupación por estado de María Antonieta de las Nieves: Actriz fue ingresada a hospital por "deterioro neurológico"

26 ag. 2025 - 10:20 hrs.

Este martes 26 de agosto se conoció que María Antonieta de las Nieves, actriz conocida a nivel mundial por su papel de Chilindrina en la serie "El Chavo del 8", se encuentra atravesando un complejo estado de salud a nivel neurológico.

De acuerdo a lo que cuenta el medio mexicano TVNotas, María Antonieta de las Nieves estuvo algunos días hospitalizada debido a daño neurológico que estaría presentando, a raíz de la enorme cantidad de trabajo que ha estado llevando durante los últimos meses.

Los problemas de salud de la Chilindrina

"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte", expresó una fuente cercana a TVNotas.

Una vez dentro del recinto de salud, los médicos llegaron a la conclusión que tuvo una baja de sodio, "consecuencia de un deterioro neurológico".

"Últimamente (María Antonieta de las Nieves) ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés", agregó la citada fuente.

María Antonieta de las Nieves

A modo de ejemplificar el daño que posee María Antonieta, el medio reseña que "hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece".

Asimismo, dio a conocer otra compleja situación personal y familiar con la que está lidiando. "María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada", indicó.

Cabe precisar que tras unos días hospitalizada, María Antonieta ya fue dada de alta. Fue la propia hija de ella, Verónica Fernández, quien reveló que su progenitora "aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar".

