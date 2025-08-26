Viviendo con esclerosis múltiple en el sur de Chile: Así luce hoy Alain Soulat, recordado animador de "Calle 7"

26 ag. 2025 - 08:10 hrs.

El programa juvenil "Calle 7" acompañó a miles de adolescentes de la década de 2010, quienes disfrutaban de ver los conflictos y las competencias entre los integrantes de dos equipos: el rojo y el amarillo.

De ese espacio salieron varias figuras que siguen vigentes hasta el día de hoy, como Francisco "Chapu" Puelles, Laura Prieto, Camila Andrade y Maite Orsini, entre otros; mientras que algunos optaron por otros caminos alejados de la pantalla chica.

Tal es el caso de Alain Soulat, quien formó parte durante varios años de "Calle 7", e incluso durante sus últimas temporadas en Chile ofició como su conductor.

Un diagnóstico truncó su carrera

El programa terminó en 2013, con él animándolo, y su talento frente a las cámaras traspasó las pantallas y fue invitado a la versión paraguaya del concurso como el flamante conductor, proyectando así la internacionalización de su carrera.

Alain Soulat en TVN

Mientras su fama iba creciendo, le diagnosticaron en 2017 esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune que afecta la capa protectora de los nervios y, a la larga, puede terminar con el paciente viendo reducida su movilidad.

Al conocer su diagnóstico, Soulat dejó la TV en Paraguay y prefirió volver a Chile, ya que pese a que su enfermedad estaba en etapa inicial, quería encontrarse "psicológicamente fuerte", reconoció a La Cuarta en 2018.

Buscando nuevos horizontes económicos, fundó junto a su madre una hostería en Arauco, su tierra natal, la que ha sido todo un éxito y se ha convertido en su fuente principal de ingresos.

El emprendimiento de Alain Soulat

En conversación con Página 7 en 2022, el exconductor reveló que "ha sido súper cómodo hacer este negocio, también porque mi madre es súper capa. Es un negocio familiar, pero muy acogedor, y que hasta el momento está funcionando".

Soulat optó por este emprendimiento pese a que su gusto por la TV sigue vigente. "A mí me hubiera encantado seguir, pero uno no depende de eso. Por mucho que tú quieras, si no hay productores que te quieran a ti, es súper difícil. Yo hice los programas en Chile, me fui a Paraguay y cuando volví me traje todo ese material de vuelta, los mostré en todos lados y aun así no resultó", reflexionó.

Alain Soulat

"Quizás me puse yo mismo una soga al cuello al decir que estaba enfermo y cuando alguien está enfermo nadie te quiere contratar. También lo pienso del otro lado para no ser tan víctima, pensándolo como un empresario también me pondría en el caso", teorizó.

De todas formas, catalogó su salida de la pantalla chica como "lo mejor que me pudo haber pasado, volví a mi lugar, a ver a mis amigos, familia, tengo mi negocio, estoy más deportista. Apagué la tele y empecé a hacer cosas: leer, más deporte, etc. Vi la luz y me gusta mi vida que tengo acá, pero si me preguntas si me gustaría animar, siempre".

Actualmente, el comunicador se mantiene alejado de la televisión y en su cuenta de Instagram se dedica a compartir fotos de su cotidianidad y pasatiempos, tales como el deporte y la lectura de libros, además de imágenes junto a sus cercanos y su pareja, Javiera Urzúa.

Alain Soulat y Javiera Urzúa

Así luce Alain Soulat

Alain Soulat

Alain Soulat

Alain Soulat

Alain Soulat

Todo sobre Famosos chilenos