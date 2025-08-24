"Estoy roto por dentro": Muere a los 83 años la mamá de Christian Henríquez, el hombre detrás de "Ruperto"
- Por Sofía Parra
Durante la jornada de este domingo, Christian Henríquez, el hombre detrás del popular personaje humorístico de "Ruperto", confirmó la muerte de su madre a los 83 años.
A través de sus historias de Instagram, el actor compartió un doloroso mensaje al respecto, en el cual, si bien no especificó las causas del fallecimiento de su progenitora, dejó ver que la mujer atravesaba un complejo cuadro de salud.
Muere la mamá de "Ruperto"
"Ya no hay más inyecciones, ya no hay más pastillas, exámenes, no más sufrimiento", escribió Henríquez, acompañando la historia con una fotografía de su mamá.Ir a la siguiente nota
"Madre mía, lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti. ¡Fuiste una guerrera! Ahora estás con Dios. Hasta siempre. ¡Amor eterno!", agregó.
Además, posteriormente reposteó una historia subida por su hija, Antonella Henríquez, quien conmemoró a su abuela con una fotografía de unos globos, acompañada de una paloma y su fecha de nacimiento y defunción: "1942-2025".
En tanto, desde el Gran Circo de Ruperto se anunció, hace dos días, la suspensión de las presentaciones que el artista tenía agendadas para el 22, 23 y 24 de agosto, por "motivos de fuerza mayor".
Leer más de
Notas relacionadas
- DJ Isi Glock sufre agresión en medio de presentación y apunta a Karol Dance como responsable: Asegura que tomará acciones legales
- Daniel "Palomo" Valenzuela despide a su hija Alondra que se irá a estudiar a Canadá: "Una de las pruebas más grandes"
- Los famosos que buscan llegar al Congreso en las elecciones de noviembre: Actores, cantantes, modelos y chicos reality